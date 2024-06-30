Türkiye'nin uyduları savaşta da afette de imdada yetişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşu Türksat'tan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin uyduları görüntü ve haberleşmenin ötesinde, sınır güvenliğinin sağlanmasından başka ülkelere yapılan yardımların ulaştırılmasına, deprem, sel, yangın gibi afetlerdeki çalışmalardan arama-kurtarma çalışmalarının hızlı gerçekleştirilmesine kadar birçok alanda rol üstleniyor.

Gazze yardımları Türk uydularının desteğiyle ulaştı

Türkiye, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında Filistinlilere en çok insani yardımda bulunan ülke oldu. Yardımların kesintisiz ulaşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte Türksat da rol oynadı.

Türk Kızılayı öncülüğünde hazırlanan insani yardım malzemeleri gemilerle bölgeye ulaştırıldı. Bu gemilerin dünyayla iletişimi Türk uyduları üzerinden verilen genişbant internet hizmetiyle sağlandı.

Bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği kapsamında temin edilen ambulans, su arıtma sistemi, gıda, hijyen kolisi, içme suyu, çadır ve ilaç gibi malzemeleri taşıyan yardım gemileriyle iletişim uydu üzerinden yapıldı.

Gemilere Türksat'ın özel uydu anteni HidrON SOTM takılarak Türksat 5B uydusu üzerinden 100 megabitlik genişbant internet hizmeti verildi. Böylece gemilerin sorunsuz iletişim kurarak, bölgeye ulaşmalarına katkı sağlandı.

Deprem sonrası iletişim sıkıntısı uydularla aşıldı

Türk uydularının afetlerde üstlendiği kritik rollere ilişkin son örneklerden biri Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşananlar oldu. 6 Şubat 2023'teki depremlerde iletişim altyapısı çökerken neredeyse tüm elektrik altyapısı zarar görmüştü. Hızla Türksat'ın uydu antenleri bölgeye konuşlandırılarak, bölgenin iletişimi uydular üzerinden sağlandı.

Özellikle arama-kurtarma faaliyetlerinin yaşanan erişim sorunlarından etkilenmemesi amacıyla gerekli ekipmanlar bölgeye ulaştırıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinde iletişimin kesilmeden sürdürülmesini teminen uydu bağlantılı 1 canlı yayın aracı Adıyaman'a, 4 mobil küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gönderildi.

AFAD koordinasyonunda iletilen 167 lokasyona VSAT kurulumları yapıldı. Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'e internet ihtiyacı için toplam 203 VSAT terminali kuruldu.

Afetten etkilenen tüm şehirlerde "evrensel hizmet" kapsamında Türksat tarafından kurulan GSM altyapısının da hizmet sunabilmesi amacıyla 36 noktaya baz istasyonları sevk edildi. Deprem sonrası kurulan çadır kentlerin birçoğunda iletişim altyapısını Türksat kurdu.

Türksat'ın kurduğu uydu anteni sayısı 3 bini geçti

Ayrıca, yurt içinde ayrıca afet durumlarında acil durum müdahale ekiplerinin ve arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonunda kullanılan iletişim altyapıları, doğrudan uydu bağlantısı yoluyla güvence altına alındı.

Afet durumlarında kritik öneme sahip AFAD başta olmak üzere Türk Kızılayı, Orman Genel Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerinin iletişimi doğrudan Türksat uyduları yoluyla gerçekleştirildi.

Selden yangınlara, depremden arama kurtarmaya kadar acil durumlarda iletişimde kesinti yaşanmasını önlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, TRT gibi kurumlara da VSAT anteni kuruldu. Türksat tarafından Türkiye çapında söz konusu kuruluşlara kurulan VSAT anteni sayısı 3 bin 272'ye ulaştı.

İlgili kurumlarla Türksat arasında yapılan mutabakatla acil durum müdahale ekipleri, araçları ve kurumları VSAT antenleriyle donatıldı. Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularına bağlanan terminallerle afet durumlarında iletişimin kesilmesinin önüne geçildi.