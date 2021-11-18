Samsun Büyükşehir Belediyesi kuracağı güneş enerji santrali (GES) ve rüzgar enerji santrali (RES) ile yenilenebilir enerjiden yılda 75 milyon TL kazanç sağlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, elektrik giderlerinin yılda 130 milyon TL olduğunu, ilk etapta kuracakları 40 megavatlık güneş enerji santrali ve rüzgar enerji santralinden yılda 75 milyon TL’lik elektrik üreteceklerini söyledi.

İlk etapta Ladik ilçesine kurulacak GES ile yılda 50 milyon TL’lik elektrik katkısı ve RES ile de yıllık 25 milyon TL’lik elektrik katkısı sağlanacak.

Bu projelere ek olarak 40 megavatlık bir GES kurma haklarının daha olduğunu dile getiren Demir, birimlerin de kendi tesislerinin yanında kuracakları yenilenebilir enerji ile kendi elektriklerini bulundukları yerde üretip, kullanacaklarını söyledi.

“Birimler kendi elektriklerini bulundukları yerde üretip, kullanacaklar”

Yenilenebilir enerji üretiminin yanında birimlerin kendi sarf ettiği enerjiyi de kendilerinin üreteceğini dile getiren Demir, “Rüzgar enerji santrali konusunda da belli lokasyonlarda çalışmalarımız var. Ruhsat alanları ile ilgili çalışıyoruz. Onların da maliyet hesabı, yatırımın ne kadar zamanda geri döneceğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Rüzgar enerji santrallerinden de yıllık 25 milyon TL katkı almayı hedefliyoruz. Yani tesislerimizin bulunduğu yerde elektriği hem üretip hem de tüketeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ yılda toplam 130 milyon TL’lik kaynağını elektrik tüketimine harcıyor.