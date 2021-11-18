Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Buzlanan yolda kayan kamyonet şarampole yuvarlandı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’nun Daday ilçesinde buzlanan yolda kayan kamyonet, şarampolde devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde 54 yaşındaki Durmuş T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.
Kazada kamyonet sürücüsü Durmuş T. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Durmuş T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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