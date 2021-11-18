Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Sedat Demir'in avukatı ile tanık S.A. katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık, yangını söndürmek için o tarafa doğru gittiklerinde sanığın tam tersi istikametinde yürüdüğünü gördüğünü, yangından uzaklaşan ve kendisine doğru gelen sanığın elinde herhangi bir bidon veya başka bir cisim görmediğini söyledi.



Söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.



Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sedat Demir'in "kasten orman yakma" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianamenin detayları



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede:

12 Temmuz 2020'de Heybeliada Aşıklar Yolu Çam Limanı mevkisindeki ormanlık alanda, yaklaşık yarım saat önce de olay yerine 500 metre mesafede mezarlık içinde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı,

Ormanda yangının başladığı yerden aşağıya doğru elinde bidonla koşan kırmızı şapkalı ve koyu renk şortlu bir şahsın görüldüğü, bu şahsın eşkal bilgilerininin, sanık Sedat Demir ile uyuştuğu,

Orman bilirkişisinin, yangının doğal yolla çıkmadığı, yangın çıkan ormanlık alanda izmarit, mangal ateşi gibi faktörlere rastlanmadığı, mezarlık içindeki metruk binada çıkan yangının ormanda çıkan yangınla bir bağlantısının bulunmadığı yönünde görüş bildirdiği yer almış ve Sanık Sedat Demir'in "kasten orman yakmak" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

