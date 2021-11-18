Kaza, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Bakırköy İncirli caddesi üzerinde meydana geldi. Araçlardan biri cadde üzerinde hızla seyrederken yanan kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine yeşil yanan başka bir araç da yola çıkınca kaza yaşandı.

Kaza sonrası savrulan araçlardan bir tanesi yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrasında ağaç ikiye bölünürken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın caddede insan yoğunluğunun bulunmadığı saatlerde yaşanması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.