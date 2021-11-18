Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç ağacı ikiye bölündü
Bakırköy'de iddiaya göre ışık ihlali yapan bir otomobile başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi. Ağacın ikiye bölündüğü kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Bakırköy İncirli caddesi üzerinde meydana geldi. Araçlardan biri cadde üzerinde hızla seyrederken yanan kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine yeşil yanan başka bir araç da yola çıkınca kaza yaşandı.
Kaza sonrası savrulan araçlardan bir tanesi yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrasında ağaç ikiye bölünürken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kazanın caddede insan yoğunluğunun bulunmadığı saatlerde yaşanması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.
O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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