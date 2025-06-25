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Türkiye
AA 25.06.2025 12:46

Türkiye'nin havası 3 boyutlu ortamda takip ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce uygulamaya alınan "NEFES" yazılımıyla, stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri belirleniyor.

Türkiye'nin havası 3 boyutlu ortamda takip ediliyor

Bakanlık, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın ülkenin hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında "NEFES" yazılımını kullanmaya başladı.

Yazılımla, stratejik hava kalitesi haritaları, 3 boyutlu bina modeli, kent atlası, topoğrafya, trafik yoğunluğu, kavşaklar, binaların yakıt tipi gibi çok sayıda etmen ele alınarak 3 boyutlu ortamda hava kalitesi değerleri tespit ediliyor.

Şehrin tamamına ait hava kalitesi değerlerini yerel istasyonlardan aldığı verilerle tespit eden yazılım, vatandaşların maruz kaldığı kirlilik seviyelerini hesaplayabiliyor.

Yazılımla, evsel ısınma, sanayi, kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımından kaynaklı hava kirliliğine neden olan noktalar tespit edilip kaynağa özgü kontrol önlemleri geliştirilebiliyor.

Yazılımla, solunan havanın kirleticileri belirlenip ve kirliliği azaltmaya yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Ayrıca, 3B ortamda gerçekleştirilen hava kalitesi değerlerinin tespitine ilişkin veriler, Çevresel Etki ve İzin Değerlendirilmesi süreçlerinde, mevcut hava kalitesi tespitinde, illerin temiz hava eylem planlarında yer alacak etkin eylemlerin senaryo analizlerinde, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde, mekansal planlama çalışmalarında, kentsel dönüşüm faaliyetleri yer seçimi aşamasında da kullanılabiliyor.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kirliliği Hava Kalitesi Yakıt
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