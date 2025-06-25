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Türkiye
AA 25.06.2025 12:22

Sivas'ta kene yapışan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta kene yapışan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı.

Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.

Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Sarsılmaz'ın cenazesinin, köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Sivas KKKA Yozgat
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