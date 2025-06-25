Kene bu sefer Gümüşhane'de can aldı

Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü bir hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı.

Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek