Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.06.2025 09:17

FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY mensupları tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan ve örgütsel iletişim aracı "ByLock" kullandığı tespit edilen 2'si aktif, 3'ü ihraç olmak üzere 5 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

ETİKETLER
Ankara FETÖ
Sıradaki Haber
Gaziantep fıstık ezmesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:05
BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
10:03
Memur ve emeklinin zam oranı ne kadar olacak?
09:43
Pentagon raporu: ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi
09:32
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:32
Bebeğinizin oyuncak seçimi gelecekteki zekasını gösteriyor olabilir
09:18
CHP'li belediyeye 9,3 milyon TL çevre cezası
Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın inşası sürüyor
Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın inşası sürüyor
FOTO FOKUS
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ