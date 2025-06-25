Gurbetçinin vatan sevinci sınırda başlıyor

Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

İsviçre'nin Zürih kentinden gelen Mehmet Zeki Yüksel, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatana kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Memleketi Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulunacağını belirten Yüksel, "Her yıl memleketime gelip özlem gideriyorum. Sınırdan geçerken Türk bayrağını görünce çok seviniyorum. O bizim ortak değerimiz, ortak noktamız, dedelerimiz onun için savaştı." dedi.

Yüksel, gurbetçilerin geliş yolunu sevinç içerisinde, dönüşü ise hüzünlü geçirdiğini kaydetti.

"Çok heyecanlanıyorum"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan gelen İlhami Şekerdağ da yurda girerken çok heyecanlandıklarını dile getirdi.

Oğlu ve kızıyla yolculuk yaptığını ve vatana kavuştukları için kalplerinin adeta kıpır kıpır olduğunu anlatan Şekerdağ, "Vatanımıza kavuştuk çok şükür. Gurbetçi olmak vatan ve sıla özlemi hissettiriyor. Vatanımızı çok özlüyoruz. Tatilde İstanbul ve Elazığ'da akraba ziyaretleri gerçekleştireceğiz, sonrasında ise çocuklar nereyi isterse oraya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

"Vatanın yerini hiçbir şey tutmaz"

Macaristan'dan gelen Kemal Güngör ise her yıl Türkiye'ye gelecekleri zamanı iple çektiklerini aktardı.

Yıllarının vatan özlemiyle geçtiğini ifade eden Güngör, "Oradan Türkiye'ye gidiyorum hareketi başladığından itibaren insanın içerisindeki o sevinç, özlem, gurur farklı bir şeydir. İnsan vatan toprağına adıma atınca daha güzel hissediyor. Gurbetlik biraz yarım kalmaktır. Bayramı seyranı da buruk geçiriyoruz, memleketin yerini hiçbir yer tutmuyor." diye konuştu.