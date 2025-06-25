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Türkiye
TRT Haber 25.06.2025 08:00

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yurt genelinde yağışlar azaldı, sıcaklık artmaya başladı. Termometreler özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek dereceleri gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklarla ilgili uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklık, yeni hafta ile yerini yüksek derecelere bırakıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak.

Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak hissedilir oranda artacak. Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

3 büyük ilde de yağışsız ve güneşli hava hakim olacak

Kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları önerildi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Pazar gününe kadar üç büyük ilde de yağışsız ve güneşli hava hakim olacak. Hafta içinde sıcaklık Ankara'da 34, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 39 dereceye kadar çıkacak. 

Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde etkili Basra kökenli sıcak hava dalgasının başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

ETİKETLER
Akdeniz Bölgesi Ege Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Ankara İstanbul İzmir
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