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Türkiye
TRT Haber, AA 25.06.2025 08:53

Gaziantep fıstık ezmesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 36'ncı ürün olduğunu duyurdu.

Gaziantep fıstık ezmesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı
[Fotograf: AA]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep fıstık ezmesinin, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Türkiye'nin 36'ncı ürünü olduğunu açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Gaziantep Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Akıncı'yı, yönetim kurulu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

 

"AB süreci devam eden 71 coğrafi işaret  ile ilgili çalışmalar sürüyor"

Hisarcıklıoğlu, dünyada çok az coğrafyaya nasip bir ürün çeşitliliğine sahip olduklarına dikkati çekerek, "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor." bilgisini verdi.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi."

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