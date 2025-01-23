Türkiye'nin doğusu buz tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta, sulak alanların bazıları dondu. Bitki ve ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, tilkiler karla kaplı arazide yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.

Soğukların etkili olduğu Sarıkamış ilçesinde de bazı araçlar güçlükle çalıştırıldı. Araçların brandayla sarılarak soğuktan korunmaya çalıştığı ilçede, camlar buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlardan Metin Öztürk, havaların çok soğuk gittiğini belirterek, "Arabalarımız zor çalıştırıyoruz, marş basa basa aküleri bitirdik." dedi.

Ardahan

Ardahan'da ise termometreler kent merkezinde sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 24,9 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Ağrı

Gece sıcaklığın sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Ağrı'da da ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuklar nedeniyle buz tutan Murat Nehri, dronla görüntülendi.

Iğdır

Iğdır'da ise yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

Soğuk nedeniyle ağaçlarda ve elektrik hatlarında kırağı oluştu.