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Türkiye
AA 23.01.2025 09:58

İstanbul'da etkili olan sis ulaşımı da etkiledi

İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da etkili olan sis ulaşımı da etkiledi

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ile çevresinde yoğun sis görüldü.

Sis nedeniyle yerleşim yerlerinde görüş mesafesi azalırken vatandaşlar, yüksek binaları görmekte zorlandı. Sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.

Sis, Haliç ile Galata köprülerinde de etkisini gösterdi.

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde araçların ilerlemekte zorlanması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

İstanbul'da etkili olan sis ulaşımı da etkiledi

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy ile Kartal'ın yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili oldu.

İstanbul Boğazı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de görüş mesafesi düştü.

Sis farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.

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