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Türkiye
AA 23.01.2025 10:01

Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı

Siirt'te yamaç paraşütü ile iniş yapan iki kişi, başıboş köpeklerin hedefi oldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Siirt'te yamaç paraşütü ile atlayış yapan iki kişi, iniş sırasında kendilerini kovalayan köpekler nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hezarfen Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi yamaç paraşütü pilotu Ulaş Aslan ve beraberindeki bir yolcu, Botan Vadisi Milli Parkı'nda uçuş gerçekleştirdi.

Aksiyon kamera ile uçuşu görüntüleyen paraşütçüler, Tehte Mendik mevkisinde iniş yapacakları sırada bölgede bulunan köpeklerin kovalaması nedeniyle tehlike atlattı.

Köpeklerin kovalaması, aksiyon kamerasınca kaydedildi

Görüntüde, iniş sırasında havlayan köpekleri fark eden yolcunun yamaç paraşütü pilotu Aslan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görülüyor.

İniş sırasında paraşütçüleri kovalayan köpekler, bir süre sonra uzaklaşıyor.

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Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı
Başıboş köpekler bu kez yamaç paraşütçülerini kovaladı
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