Türkiye

Türkiye'den Washington Post'a tepki

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:54 - Son Güncelleme 04 Temmuz 2019 Perşembe 00:06

Dışişleri Bakanlığı "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK elebaşlarından biri bugün Washington Post'u kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından, "Bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir. "Terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi" ilkesi ağır biçimde ihmal edilmiştir" açıklamasında bulunuldu. Ayrıntılar geliyor... Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Washington Post'

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