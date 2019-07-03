Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli "Kurt Kapanı-31 Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.

Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit düştü.

Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.

Siirt Valiliğinden açıklama

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt ili, Eruh İlçesi, Akmeşe köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda, PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlanmış, PKK’lı bir teröristin unsurlarımızca açılan ateşte yaralandığı tespit edilmiş, çıkan çatışmada bir JÖH personelimiz şehit olmuş, bir JÖH personelimiz de yaralanmıştır. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize de acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: AA