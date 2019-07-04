Türkiye

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:18 - Son Güncelleme 04 Temmuz 2019 Perşembe 00:59

Türkiye'de yayıncılığın okulu olan TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşmaya devam ediyor. TRT'nin gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri İstanbul'da verildi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler katıldı. 52 üniversiteden bin 21 öğrenci, toplam 738 eserle başvurdu. Ödül töreninde konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Şans fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır" dedi. Yarışma ile genç iletişimcileri şanslı kılmak istediklerini vurguladı. Yarışma Radyo, Televizyon, Haber ve İnternet Yayıncılığı ana kategorileri ve alt kategorilerde düzenlendi. Bu sene rekor bir katılımla; 52 üniversiteden, 1021 genç arkadaşımızın, 738 eserle başvurduğu #Geleceğinİletişimcileri Yarışmamızda gençlerimize, TRT olarak yeteneklerini sunma imkânı sağlamaya devam edeceğiz.



Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/id3wNcGBCC — ibrahim eren (@ibrahimeren) 3 Temmuz 2019

Dereceye girenlere ödülleri TRT'nin İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen törenle verildi. 4 ana kategori ve onlarca alt kategoride çok sayıda öğrenci ödüle layık görüldü. Ödül töreni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve ödül alan öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. KAZANANLAR Haber Yayıncılığı Televizyon Haberi 1. Tunahan Erkal, Buse Erel, Sefa Tugay Günaydın - Marmara Üniversitesi "Çağın Yeni Hastalığı 'Nomofobi' 2. Yare Sarıkaya, Barış Yüce, Şahin Demir - Süleyman Demirel Üniversitesi "Anadolu’da Bir Müzik Köyü" 3. Meryem Şahan - Selçuk Üniversitesi "Yeşil Bisikletler" Televizyon Spor Haberi 1. Ali Can Öğet - Selçuk Üniversitesi “Çamlıdere'nin Gururu Amigo Serdar” 2. Enis Melih Eliaçık- Erciyes Üniversitesi “Spor Müsabakalarının Gizli Kahramanları” 3. Tuğçe Özdemir - Erciyes Üniversitesi “79 Yaşında Futbol Aşkı Hanım Aral” Televizyon Haber Programı 1. Eda Cabul – Mersin Üniversitesi “Yaşama Yol Ver” 2. Hakan Koçyiğit, Zeynep Avcı, Celal Ünal – Akdeniz Üniversitesi “Yalnız Yaşamlar” 3. Yasin Mazak, Sümeyye Kaya, Büşra Gedik – Erciyes Üniversitesi “Kıl Payı” Radyo Haberi 1. Oğuz Aktuna, Oğuzhan Çiçek - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi “Radyo İletişim Ana Haber Bülteni” 2. Tugay Kaya - Selçuk Üniversitesi “Nostalji Haber” 3. Zeynep Can - Marmara Üniversitesi “Marmara Radyosu Ana Haber” İnternet Haberi 1. Zafer Yılmaz - Hacettepe Üniversitesi “Böyle Bir "Tık Haberi" Okumadınız!” 2. Sema Karakaş - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi “Çöpten İyilik Çıktı” 3. Enes Yurtsever, Turgut Cığızoğlu - Erciyes Üniversitesi “Çekmeceden Yıldızlara” İnternet Yayıncılığı İnternet Sitesi 1. Beste Budan - İstanbul Üniversitesi “Bu Topraklardan” 2. Furkan Elveren, Zeynep Akay, Batuhan Yeşilyurt - İstanbul Medipol Üniversitesi “Çözüm İstanbul” 3. Yasin Muhammet Yavuz - Atatürk Üniversitesi “Acil Durum Eğitimleri” Sosyal Medya Projesi 1. Burak Kaya, Burak Örnek - Beykent Üniversitesi “Videolugat” 2. Yasin Yavuz - Marmara Üniversitesi "Yapım Böyle Film" 3. İsmail Kurt - Hasan Kalyoncu Üniversitesi “Meyus” Radyo Yayıncılığı Radyo Programı 1. Ceren Nur Atik, Sevim Karadağ, Gülnur Göre - Erciyes Üniversitesi “Tarihten Sesler” 2. Perihan Çelik - Selçuk Üniversitesi “Dünya'da Ve Türkiye'de Batıl İnançlar” 3. Büşra Topçu - Trabzon Üniversitesi “Geçmişin Sesi” Drama Programı 1. Oğuzhan Çiçek, Göksu Kandemir, Saffethan Balcı - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi “Devr-İ Dünya” 2. Esin Şeker, Arda Ersel - Ondokuz Mayıs Üniversitesi “Bir Ölünün Dünyaya Mektubu” 3. Cem Ertek, Sultan Altın, Hatice Kılıç - Erciyes Üniversitesi “Ece'nin Düşleri” Televizyon Yayıncılığı Kısa Film 1. Ömer Çolak - İstanbul Şehir Üniversitesi “Artı Bir” 2. Ramazan Kılıç - İstanbul Şehir Üniversitesi “Depo İşçileri” 3. Akcan Gündem - Marmara Üniversitesi “Vaziyet” Televizyon Programı 1. Sümeyye Kaya, Büşra Gedik, Yasin Mazak - Erciyes Üniversitesi “Yine Yol Göründü” 2. Ayşe Döğentaş, Beyta Polat, Ayda Şirin Pekcan - Ankara Üniversitesi “Sanat +” 3. Kerim Şahin, Hüseyin Yeşil, Umut Reha Karadeniz - Maltepe Üniversitesi “Rüzgarın Gözleri" Belgesel Film 1. Gülnara Aıtmamatova - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi "Ata Yurt" 2. Umutcan Şahin - Mersin Üniversitesi "Sıfır Elde Var Sıfır" 3. Muhammed Natouf, Oğuzhan Yelgen, Belend Ali - Uşak Üniversitesi "Engelsiz Melek" Kaynak: TRT Haber Etiketler: TRT İbrahim Eren geleceğin iletişimcileri

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