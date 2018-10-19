Türkiye'den Suriye'ye 8 yeni okul

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgeye yapılması planlanan prefabrik okullara ilişkin protokol, Kilis Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan ile Pakistan Baitussalam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzeir Zavary tarafından imzalandı.

Vali Yardımcısı Erdoğan, imza töreninde, Kilis Valiliği olarak Suriye'deki sorumluluk alanlarında ihtiyaçların giderilmesi adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları saha çalışmasının ardından bölgede okul ihtiyacı olduğunu belirlediklerini anlatan Erdoğan, "Protokol kapsamında sınırın Suriye tarafında 8 okul yapılacak. Bu konuda verdikleri destekten dolayı Pakistan kuruluşuna teşekkür ediyoruz. İnşallah 3 hafta içinde konteynerler kurulup eğitime hazır hale gelecek." dedi.

Zavary de 2016 yılından bu yana bölgede yardım faaliyetleri sürdürdüklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkiye kendi ülkesindeki Suriyeli misafirlere mülteci gibi davranmıyor ve her türlü ihtiyacını karşılıyor. Biz de sınırın diğer tarafındaki kardeşlerimiz için böyle bir adım atmaya karar verdik. Desteklerinden dolayı Türk devletine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA