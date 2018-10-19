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Otomobilinin önce fotoğrafını çekti, ardından denize itti

Sarıyer'de yoldan geçen birine telefonunu verip aracıyla fotoğraf çekinen kişi, park halindeki otomobilini denize itti. Çevredekilere öpücük atan kişi, taksiye binerek uzaklaştı.

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Otomobilinin önce fotoğrafını çekti, ardından denize itti

Olay, saat 15.10 sıralarında, Kireçburnu Mısır Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kullandığı 34 ZT 5083 plakalı otomobili sahile park etti.

Bir süre otomobil içinde oturarak denizi izleyen kişi, otomobilden inerek bir taksi çağırdı. Taksinin gelmesinin ardından, otomobili boşa alan kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen birini durdurarak 'beni arabamla çeker misiniz?' diyerek cep telefonunu verdi.

Kimliği belirsiz kişi, cep telefonuyla fotoğrafı çekilirken, otomobili denize doğru itti. Otomobil, vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize düşerken, cep telefonunu alan kimliği belirsiz vatandaş, taksiye binerek uzaklaştı.

Otomobil, deniz yüzeyinde bir süre durduktan sonra dibe battı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobili denizden çıkardı.

Görgü tanıklarından Soner Madem, "Adam buraya kadar geldi. Arabadan indi bir fotoğraf çekildi. 'Ben bunu yaparım demek istedi herhâlde' sonra bir taksi ile gitti." dedi.

"Öpücük attı ve gitti"

Olayı gören Adnan Sarı adlı balıkçı da, "Biz dışardaydık. Adam taksi çağırdı. Arabayı iteklerken 'ne yapıyorsun' dedim. Adam öpücük attı gitti. Ben polisi aradım. Arabanın içinde insanlar var diye düşündüm. İpi bağladım. İp koptu, battı gitti araba" dedi.

Kaynak: DHA

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