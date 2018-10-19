  • 20 EKIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.636
    EURO 6.493
  • BIST 96454.57
    ALTIN 223.094
Buradasınız : » » Kocaeli merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonu

Kocaeli merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonu

4 ilde Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kocaeli merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yasa dışı silah ticareti yaptığı ileri sürülen gruplara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli'nin İzmit, Kartepe ve Gölcük, İstanbul'un Pendik, Sakarya'nın Adapazarı, Hendek, Akyazı ve Sapanca, Kastamonu'nun ise Şenpazar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Değişik çap ve markalarda 18 tabanca, 20 şarjör, değişik çaplarda 2 bin 36 tabanca fişeği, 4 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ve 2 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 8 şüpheliden, H.S, A.K, H.A, A.D. ve A.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklandı, F.B, M.Y. ve E.H. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER