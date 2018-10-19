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Rize'de yaylacılar çığa karşı mobil minare yaptı

Rize İkizdere Karzavan Yaylasında, her yıl çığ düşmesi sonucu camilerinin minareleri yıkılan yaylacılar çareyi mobil minare yapmakta buldu.

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Karedeniz'in bulutlara komşusu Kaçkarların eteğindeki 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylasına kış aylarında metrelerce kar yağıyor.

Yayladaki yapılar, her yıl çığ sebebiyle zarar görüyor.

Yaylacıların inşa ettiği cami de zarar gören yapılardan biri. Caminin minaresi çığ ve aşırı kar nedeniyle birçok kez yıkıldı.

Yaylacılar ise çözümü metal varillerden mobil minare yapmakta buldu. Böylece yaylacılar her yıl minare yapmaktan da kurtuldu.

Geldiklerinde minareyi yerine dikmeleri yeterli oluyor. 

Haber: Hüseyin Atmış

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