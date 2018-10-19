Ankara'da Türk Kızılayı gençlik merkezi açıldı

Türk Kızılayı Ankara Şubesinin destekleriyle kurulan ve Kızılay bünyesinde ilk olan geçlik merkezinin açılışına, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri ile Genç Kızılay üyesi gençler katıldı.

Dr. Kerem Kınık, ulusal derneklerin ve Kızılayın gücünün toplumdan geldiğini söyledi.

Dr. Kınık, yeni açılan gençlik merkezinin önemine değinerek, "Burası gençlerimiz için hem yuva olacak hem de iyiliklerini paylaşarak büyüttükleri, güzelliklerini, cesaretlerini, motivasyonlarını paylaşarak topluma yaydıkları bir enerji üssü olacak." dedi.

Hamamönünde açılan merkezde, gençlerin vakitlerini değerlendirebilmeleri için Kızılay kütüphanesi de oluşturuldu.

Kaynak: AA