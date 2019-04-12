Pakistan'ın Kuetta şehrinde pazar yerinde sabah meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da bugün bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi.

Açıklama, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA