Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait askeri uçak, İslamabad yakınlarında evlerin arasına düşmesi sonucu 5'i askeri personel 17 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, uçağın düşmesi dolayısıyla Pakistan'a başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri uçağın düşmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA