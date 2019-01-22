Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495"

Güven, "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495." ifadesini kullandı.

YSK Başkanı Güven, "Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok." şeklinde konuştu.

Güven, ayrıca yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz" dedi.

Kaynak: AA