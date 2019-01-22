Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlık Bakanlığı ve hastaneleri eski çalışanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin çoğunluğunun ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Şüphelilerden 30'unun FETÖ'den ihraç, 3'ünün aktif çalışan olduğu 1 şüphelinin eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanı olduğu açıklandı.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Şu ana kadar 27 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber, İHA