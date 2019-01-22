Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 bin 200 uyuşturucu hap, 5 kilogram esrar, 2,5 kilogram skunk, ruhsatsız 2 silah ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 71 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA