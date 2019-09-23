Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2018'de 24 bin 199 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla geliri en yüksek olan bölge, 34 bin 912 lirayla İstanbul oldu. Bu bölgeyi 29 bin 952 lirayla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, 29 bin 847 lirayla Ankara izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 10 bin 965 lirayla Van, Muş, Bitlis, Hakkari, 11 bin 204 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, 11 bin 357 lirayla Şanlıurfa, Diyarbakır olarak sıralandı.

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul'da

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça "gelir dağılımında eşitliği", 1'e yaklaştıkça "gelir dağılımında bozulmayı" ifade eden "Gini katsayısı" Türkiye'de 2018 itibarıyla 0,408 olarak hesaplandı. Bu değerin en düşük olduğu bölgeler 0,305 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 0,308 ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve 0,313 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt olarak belirlendi.

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,444 ile İstanbul, 0,402 ile Adana, Mersin ve 0,401 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli oldu.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye genelinde 7,8.

Bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,5 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", "Erzurum, Erzincan, Bayburt", "Zonguldak, Karabük, Bartın", 5 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve 5,1 ile "Aydın, Denizli, Muğla", "Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak" ve "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgeleri olarak kayıtlara geçti.

Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8,6 ile İstanbul, 7,2 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve 7,1 ile Adana, Mersin şeklinde sıralandı.

Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler

Yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 13,5 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, yüzde 12,7 ile İstanbul ve Adana, Mersin olarak gerçekleşti.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis, yüzde 7,2 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, yüzde 7,7 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli bölgeleri oldu.

Diğer bir yoksulluk sınırı medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler ise, yüzde 21 ile İstanbul, yüzde 20,4 ile Adana, Mersin, yüzde 20,1 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli şeklinde kayıtlara geçti.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 11,9 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, yüzde 13,2 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve yüzde 13,4 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA