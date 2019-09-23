Türkiye
Artvin'de enerji nakil hattında iş kazası: 2 ölü23 Eylül 2019 Pazartesi 10:55 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:59
Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çekerken kablo makarasının kopması sonucu uçuruma yuvarlanan iki işçi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraflar: DHA]
İlçeye bağlı Arılı köyünde dün akşam saatlerinde hidroelektrik santrali enerji nakil hattı çekim işinde çalışan 39 yaşındaki Recep Kılıç ve 40 yaşındaki Orhan İnal kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Durumun ilçe jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Kılıç ve İnal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirendi. Cesetler AFAD ve AKUT ekiplerince uçurumdan çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: artvin enerji nakil hattı iş kazası arhavi