Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakıf bünyesinde 35 ülkedeki 300 okulda gerçekleştirilen proje yarışmalarında yapılan elemelerin ardından TEKNOFEST İstanbul'a katılmaya hak kazanan Pakistan, Afganistan, Nijer ve Bosna-Hersek'teki Maarif Okulları'ndan 61 kişi ve 30 takımın oluşturduğu Maarif Teknoloji Takımı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Festival alanında "İnsanlık Yararına Teknoloji" kategorisinde ortaokul ve liseler arası "Afet Yönetimi" müsabakasında Afganistan'dan gelen Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Herat Erkek Lisesi 3. sınıf öğrencisi Hamed Moradi'nin geliştirdiği "Afet Anında Mobil GSM Operatörü" projesi ikinci oldu.

Pakistan'ın Lahor kentinden katılan ve Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Pak-Türk Maarif Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Fatma Nasir'in "Piezoelektrik Ayakkabı (Piezoelectric Shoe)" projesi de "Eğitim" alanında üçüncülüğe layık görüldü.

GSM sinyal dağıtıcı ikinciliği getirdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen, alanında ikincilik elde eden Maarif Okulları öğrencisi Hamed Moradi, ödülü, ülkesi ve Türkiye Maarif Vakfı adına aldığını belirterek, "Çok mutlu oldum, güzel bir yarışma oldu. İlk defa böyle büyük bir organizasyona katılma şansım oldu. Projem afet durumunda insanların iletişimini sağlamak içindi ve bu anlamda aldığım ödül benim için değerli oldu. Projeye katılmam için bana imkan sağlayan Türkiye Maarif Vakfı'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Afet anında kesilen iletişimi sağlamak amacıyla geliştirdiği projeyle yarışmaya katıldığını aktaran Moradi, afet durumunda mobil şirketlerin GSM operatörleri devre dışı kaldığında mobil olarak devreye girecek, kablosuz bağlantı (Wi-Fi) üzerinden taşınabilir GSM sinyal dağıtıcı cihazı geliştirdiğini aktardı.

Moradi, afet anında cep telefonu sinyallerinin kesildiğini ve buna bağlı olarak internetin koptuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yakın çevreyle irtibat kurmak istendiğinde bu geliştirdiğim sistem sayesinde 50 kilometre mesafeye kadar iletişim sağlanıyor. Bu iletişim görüntülü, sesli ve mesaj olarak yapılabiliyor. Wi-Fi ya da radyo sinyallerini kullanarak insanların birbirleri ile sesli, görüntülü konuşmasına imkan veren projeyi gerçekleştirdik. Projemiz, deprem veya benzeri afet durumlarında cep telefonlarının sinyali kesildiğinde geliştirdiğimiz cihazın devreye girmesini ve 50 kullanıcının aynı anda birbiriyle görüşmesini ve haberleşmesini amaçlıyor. Ayrıca, 50 kullanıcının telefonunun lokasyonunu tam olarak belirleyebiliyor ve dosya transferi ile mesajlaşma imkanı veriyor."

Yürürken elektrik üreten "Piezoelektrik Ayakkabı"

Müsabakada üçüncü olan Fatma Nasir de TEKNOFEST İstanbul'a katıldığı için çok heyecanlı olduğunu aktararak, bir sonraki festivale yeni bir proje ile katılmak istediğini bildirdi.

Pak-Türk Maarif Lisesi'nde eğitim gördüğünü, öğretmen ve arkadaşlarının desteğiyle kendi fikri olan "Piezoelektrik Ayakkabı (Piezoelectric Shoe)" projesini gerçekleştirdiğini kaydeden Nasir, "Piezoelektrik Ayakkabı ile yürürken elektrik üretiyoruz. Bu ayakkabıların tabanı ile mekanik gücü elektrik gücüne dönüştürüyoruz. Bu elektrik bir bataryada depolanıyor. Bu bataryayla da cep telefonları, el feneri gibi küçük cihazların şarjı sağlanabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmaya katılan Maarif Okulları öğrencileri, ödül töreninin ardından TEKNOFEST alanını gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA