AA 05.04.2026 11:44

Türkiye'de avukatların yarısı İstanbul ve Ankara’da

Türkiye'de kayıtlı avukat sayısı 2020'den itibaren 63 bin 348 artarak 206 bin 678'e yükseldi. Avukatların önemli bir bölümü İstanbul ve Ankara olmak üzere iki büyükşehirde yoğunlaşıyor.

Türkiye'de her yıl 5 Nisan'da adaletin tesisi, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkının korunmasında önemli rol oynayan savunma temsilcilerinin Avukatlar Günü kutlanıyor.

Avukatlık Kanunu'na göre avukatlar, yargının kurucu unsurlarından biri olarak bağımsız savunmayı temsil ederek hukuki ilişkilerin düzenlenmesine, uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun biçimde çözümlenmesine ve hukuk kurallarının her aşamada eksiksiz uygulanmasına katkı sağlıyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) resmi internet sitesindeki verilere göre, 31 Aralık 2020'de 143 bin 330 olan avukat sayısı, 31 Aralık 2025 itibarıyla 63 bin 348 artış gösterdi.

Böylelikle son 5 yılda avukat sayısı yüzde 44 yükselerek 206 bin 678'e ulaştı. Bu sayının yüzde 51,6'sını erkekler, yüzde 48,4'ünü ise kadın avukatlar oluşturuyor.

Bakan Gürlek'ten Avukatlar Günü mesajı
İstanbul'da 71 bin 442, Ankara'da ise 29 bin 284 avukat kayıtlı

Türkiye'de kayıtlı avukatların yaklaşık yüzde 50'si İstanbul ve Ankara barolarında görev yapıyor.

Bu kapsamda İstanbul Barosu'nda 67 bin 463, İstanbul 2 No'lu Barosu'nda ise 3 bin 979 olmak üzere toplam 71 bin 442 avukat yer alıyor.

Başkentte ise Ankara Barosu'nda 26 bin 206, Ankara 2 No'lu Barosu'nda 3 bin 78 olmak üzere toplam 29 bin 284 avukat bulunuyor.

Bunun yanı sıra İzmir Barosu'na 14 bin 300, Antalya Barosu'na 8 bin 38, Bursa Barosu'na 6 bin 544, Adana Barosu'na 5 bin 20, Konya Barosu'na 4 bin 239, Mersin Barosu'na 3 bin 915, Diyarbakır Barosu'na 2 bin 596, Trabzon Barosu'na ise 1128 avukat kayıtlı.

SON HABERLER
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
00:32
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
