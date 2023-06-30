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Türkiye
DHA 30.06.2023 11:23

Türkiye'de 8 ilçe 'sakin şehir' adayı listesinde

Dünyada 30 ülkede 278 kente yayılan bir model olan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesinde, Türkiye'den 22 ilçe bulunuyor. Cittaslow aday listesinde 8 ilçenin de adaylık süreci devam ediyor.

Türkiye'de 8 ilçe 'sakin şehir' adayı listesinde
[Fotograf: AA]

İtalyanca 'citta' ve İngilizce 'slow' kelimelerinin birleşiminden oluşan, 'sakin şehir' anlamına gelen ve 'Slow Food: Yavaş yemek' hareketini kentsel alana genişletmek amacıyla 1999 yılında İtalya'da başlatılan cittaslow akımı, yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi savunuyor.

Bunun da kentin özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin korunmasıyla mümkün olacağı öngörülüyor.

Türkiye'de 8 ilçe 'sakin şehir' adayı listesinde

Türkiye'de ilk Seferihisar girdi

Farklı bir kalkınma modelini savunan Cittaslow akımı, kısa sürede dünya çapında yayılarak çeşitli belediyelerin üye olabildiği uluslararası birlik haline geldi. Cittaslow Birliği'ne üye olan kentlerin çevre, altyapı ve Slow Food gibi başlıklar altında toplanan 72 kriteri gerçekleştirmesi ve sakin şehir felsefesine bağlı kalması gerekiyor. Türkiye ağı ise 2009 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinin Cittaslow Derneği'ne dahil edilmesiyle başladı. Cittaslow Türkiye listesi, listeye yeni şehirlerin dahil edilmesiyle büyümeye devam ediyor.

Türkiye'de 8 ilçe 'sakin şehir' adayı listesinde

17 ilden 22 ilçe 'sakin şehir' seçildi

Hava ve su temizliği, görsel kirlilik ve trafik gürültüsünün azaltılması, verimli bisiklet yollarının oluşturulması gibi konuları içeren çevre, altyapı, kentsel yaşam kalitesi, sosyal uyum ve misafirperverlik gibi başlıklar altında toplanan kriterleri sağlamayı başaran kentler, 'Sakin şehir' listesine ekleniyor. 3 seneden fazla süren çalışma ve istişareler sonucunda 'Sakin şehir' unvanını almayı başaran ve Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'Sakin şehir' listesine girmeye hak kazanan Türkiye'deki 17 ilin 22 ilçesi bulunuyor.

Türkiye'nin sakin şehirleri

İzmir'in Seferihisar ve Foça, Muğla'nın Akyaka ve Köyceğiz, Isparta'nın Eğirdir ve Yalvaç, Bolu'nun Göynük ve Mudurnu olmak bu dört ile bağlı ikişer ilçe listede. Diğer sakin şehirler Bitlis'in Ahlat, Malatya'nın Arapgir, Antalya'nın Finike, Sinop'un Gerze, Çanakkale'nin Gökçeada, Ankara'nın Güdül, Şanlıurfa'nın Halfeti, Bursa'nın İznik, Erzincan'ın Kemaliye, Ordu'nun Perşembe, Artvin'in Şavşat, Erzurum'un Uzundere, Kırklareli'nin Vize ve Aydın'ın Yenipazar ilçeleri olarak sıralanıyor.

Türkiye'de 8 ilçe 'sakin şehir' adayı listesinde

Sakin şehir adayı ilçeler

Cittaslow Türkiye listesine girmek için adaylık başvurusu yapan ve kriterlerle ilgili inceleme süreçleri devam eden 8 ilçe bulunuyor. Kastamonu'ya bağlı Daday, Karabük'ün Eflani, Aksaray'ın Güzelyurt, Samsun'un Yakakent, Çanakkale'nin Bayramiç, Eskişehir'in Sivrihisar, Tekirdağ'ın Şarköy ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerinin adaylık süreci devam ediyor.

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