Yangın ihbarına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Gece saatlerinde ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Beşyamaç mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada yangın ihbarına giden Esat Çiçeklidağ yönetimindeki itfaiye aracı, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen araçta bulunan sürücü Esat Çiçeklidağ ile itfaiye erleri Engin Direk ve Abdulkadir Sayan yaralandı.
Yaralı itfaiye erleri, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Siverek Devlet Pastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.