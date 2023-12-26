Türkiye şehitlerini uğurladı

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerini son yolculuğuna uğurluyor.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 6 kahraman askerin naaşları memleketlerinde törenle toprağa verildi.

Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay

Hakkari'den askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Ramazan Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi.

İzmir’de yaşayan ailesinin isteği üzerine şehit Günay için memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehidin naaşı belde mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu için memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit askerin cenazesi Sinop Havalimanı'na oradan da Boyabat ilçesine götürüldü.

Çağatay Erenoğlu'nun 2022 yılında da girdiği bir çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez görevine geri döndüğü öğrenildi.

Şehit Erenoğlu için Boyabat ilçesi Hükümet Konağı Meydanı'nda tören düzenlendi. Burada kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Yeşilyurt-Sarıağaççayırı köyü mezarlığında defnedildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.

Şehit Er Yasin Karaca

Piyade sözleşmeli er Yasin Karaca, Irak'ın kuzeyinde, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehidin naaşı Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı.

Şehit Karaca için, Almus ilçesi Ormandibi Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile mülki ve askeri erkan katıldı.

Şehit Yasin Karaca'nın naaşı kılınan cenaze namazı sonrası Almus Ormandibi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

7 kardeşten 4'üncüsü olan şehit Karaca, 23 yaşında ve bekardı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın

Piyade sözleşmeli er Emre Taşkın, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu.

Şehit asker için baba ocağında cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, mülkî ve askerî erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Malatya Şehir Mezarlığında kılınan namazın ardından Emre Taşkın'ın cenazesi Garnizon Şehitliğinde defnedildi.

4 kardeşin en küçüğü olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın 22 yaşındaydı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

31 yaşındaki şehit askerin cenazesi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine götürüldü.

Şehit Yazıcı için Şiran ilçe merkezinde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Burada kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Telme köyü mezarlığında toprağa verildi.

Ailesi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan şehit uzman onbaşının 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde görevliydi. Üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehit Mehmet Serinkan'ın naaşı uçakla memleketi Denizli'ye gönderildi. Buradan da kara yoluyla toprağa verileceği Tavas ilçesine götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Serinkan için Tavas Çarşı Camii'nde tören düzenlendi.

Şehidin naaşı törenin ardından ilçe şehitliğine defnedildi.

Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.