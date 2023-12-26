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Türkiye
İHA 26.12.2023 12:29

Ordu'da 112'yi arayanların yüzde 65'i asılsız ve gereksiz

Ordu’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2023 yılının başından itibaren yapılan yaklaşık 950 bin çağrının yüzde 65’i asılsız çıktı. Merkezin Müdürü Yeliz Çakar Güleş, müzik dinletenlerin, elektrik ve doğal gaz kesintisi için dahi arayanların olduğunu söyledi.

Ordu'da 112'yi arayanların yüzde 65'i asılsız ve gereksiz

Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, Ordu’da 2023 yılında 950 bin çağrı aldı.

Bu çağrılardan yüzde 65 asılsız ve gereksiz çıkarken, geriye kalan 350 bin gerçek çağrı ise ilgili birimlere aktarıldı. Bu sayede ekipler hızlı bir şekilde olay yerinde hareket etti.

“Acil durum çağrılarında en önemli konu panik yapmamak”

Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezlerinin 81 ilde aynı şekilde çalıştığını söyledi.

Güleş, acil durum çağrılarında insanların panik yapmaması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımız acil ihtiyaçları olduğunda çağrı merkezlerimizi aradıklarında ilk olarak ön çağrı personelimiz karşılamaktadır. Acil durumlarda vatandaşlarımızın kısa bir şekilde adreslerini vermeleri, panik yapmamaları ve güzel tarif etmeleri gerekiyor. Ardından da ne tür bir yardıma olduğunu personelimize aktarmaları gerekiyor. Buna istinaden ön çağrı personelimiz vatandaşımızın talebine uygun olarak acil yardım hizmeti veren birimlere çağrıları aktarıyor” diye konuştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"950 bin çağrıdan 350 bini doğru çıktı"

2023 yılında yaklaşık 950 bin çağrı aldıklarını kaydeden Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, “Bu çağrıların yaklaşık 350 bini vakaya dönüşen çağrılardan oluşmaktadır. Yaklaşık yüzde 65’i de asılsız ve gereksiz aramalardan oluşuyor. Maalesef asılsız ve gereksiz ihbarlar çağrı merkezimi çok meşgul etmektedir. Bu konu da hem çağrı personelimizin iş verimini düşürmekte ve bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın da hattın gereksiz meşgul edilmesi sonucu ulaşmasını engelleyebiliyor. Bizim için 1 saniye bile çok önemli, böyle bir durumda vatandaşın bize ulaşması zorlaştığında can ve mal kaybı olabilir. Bunlara sebebiyet verilmemesi adına gereksiz ve asılsız çağrıların yapılmaması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Müzik dinletip, elektrik ve doğalgaz için arayanlar da var”

Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş, asılsız ve gereksiz çağrılar ile ilgili şunları söyledi:

“Asılsız ihbarlar, ekiplerin olay yerine gittiklerinde böyle bir olayın olmadığı ihbarlardır. Gereksiz ihbarlarda ise vatandaşlarımız müzik dinletiyor, hastane randevusu, doğal gaz ve elektrik kesintisi için arayan, aklına gelen farklı sorular için burayı arayabiliyorlar. Bunları da gereksiz aramalar olarak adlandırıyoruz.”
Öte yandan asılsız ve gereksiz aramaları gerçekleştirenlere idari para cezası uygulanıyor. Bu durumun tekrarlanması halinde bu ceza 2 katı olarak uygulanıyor.

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