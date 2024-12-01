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Türkiye
AA 01.12.2024 13:16

Türkiye, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Hava Harekatı'na 2 F-16 ile katıldı

MSB, Romanya'daki NATO Müttefik Hava Komutanlığı Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'na, 2 F-16 uçağıyla katılım sağladı.

Türkiye, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Hava Harekatı'na 2 F-16 ile katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NATO Müttefik Hava Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 29 Kasım'da, Romanya hava sahasında yapılan Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'na, NATO üyesi ülkelerden Fransa, İtalya ve Yunanistan ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından 2 F-16 uçağının katılım sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Taarruzi Mukabil Hava Harekatı'nda, F-16'ların, Fransa Hava Kuvvetlerine ait MRTT-A330 uçağından yakıt ikmali yaptığı, ayrıca görev komutanı rolünün başarıyla icra edildiği aktarıldı.

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