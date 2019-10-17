"Kuşak ve Yol" projesi, Çin'in ilk kez 2013 yılında bahsettiği bir proje. Uzakdoğu'yu Avrupa'ya bağlayıp dünya ticaretine yeni bir yön vermeyi amaçlıyor.

Kastedilen rota, tarihi İpek Yolu'nun günümüze uyarlanmış hali. Kervan yollarının yerini demir yolları ve kapsamlı alt yapı yatırımları alıyor. Projede tanımlanan alan, dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran 60'tan fazla ülkeyi kapsıyor.

Türkiye'nin hedefi bu devasa alanda yapılacak olan ticaretten en yüksek payı almak.

"Kuşak ve Yol" projesi kapsamında İstanbul'da önemli bir toplantı yapıldı. Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısında Türkiye'nin konumu tartışıldı.

Türkiye'nin jeolojistik önemi de öne çıkacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Bu koridorda kendimizi öyle bir konumlandıracağız ki limanlarımızla, lojistik merkezlerimizle Avrupa'ya açılan kapıyla, kendi içerisindeki ürün çeşitliliğimizle, daha yüksek ve ileri teknolojiye taşıyacağız. Yabancı sermayeyi buraya çekeceğiz ve Türkiye, şu ankinden çok daha büyük bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak" dedi.

Türkiye, stratejik konumuyla, "Kuşak ve Yol" projesinin en önemli lojistik üssü olma yolunda ilerliyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve DEİK Lojistik Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin de konuyla ilgili açıklama yaptı. Erkeskin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik önemine jeolojistik önemini de eklemeye başlayacağız. Türkiye, sadece bölgesinde değil, dünyada öne çıkan lojistik merkezlerden birisi haline gelecek."

Kaynak: TRT Haber