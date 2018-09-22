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Türkiye İran'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen terör saldırısı kınandı.

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Türkiye İrandaki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Ahvaz şehrinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sabah İran-Irak savaşının 38. yılı dolayısıyla Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin öldüğü, 53 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: türkiye, iran, Dışişleri Bakanlığı
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