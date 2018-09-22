Bir haftada bin 61 göçmen yakalandı

14-21 Eylül'de yaşanan 18 göç olayının 11'i Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6'sı Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 1'i ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içindeki Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Ayvalık, Menderes ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 11 olayda 426 göçmen yakalandı.

Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde Bodrum ve Didim bölgesindeki 6 olayda 79 göçmen yakalandı. 3 göçmenin ise cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içindeki Anamur bölgesinde ise 13 göçmen yakalandı.

149 göçmen kurtarıldı

Gerçekleşen 18 göç girişiminin 6'sında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edildi ve Sahil Güvenlik unsurlarınca Çanakkale Ayvacık, İzmir Çeşme ve Muğla Bodrum bölgelerindeki arama kurtarma faaliyetinde 149 göçmen kurtarıldı.

Karada 543 göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

Ayrıca, Sahil Güvenlik unsurlarınca Enez, Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Menderes ve Bodrum bölgelerinde gerçekleşen 15 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 543 göçmen ve 3 göçmen kaçakçısının jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra ettiği faaliyetlerde,1 Sahil Güvenlik Korveti, 29 Sahil Güvenlik Botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 16 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlarca bin 324 saat seyir yapıldı, 26 helikopter (62 saat) ve 6 uçak (47 saat) sortisiyle toplam 109 saat uçuş gerçekleştirildi.

5 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından ise 333 saat görev icra edildi.

Kaynak: AA