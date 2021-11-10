Türkiye'deki orman yangınlarına dikkati çekmek ve çocuklara orman sevgisini aşılamak amacıyla Öğretmen Tamer Pehlivan'ın başlattığı projeyle, 5-11 yaş aralığındaki çocuklar, illerinde giydikleri yöresel kıyafetlerle toprak toplayıp video çektiler. Öğrenciler topladıkları toprakları Antalya'ya gönderdiler.

Bu topraklarla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Antalya'da ormana dikilecek fidan `Türkiye fidanı` adıyla büyüyecek

Proje koordinatörü Tamer Pehlivan, 'Halk olarak toprağımız gibi harmanlanmışız. Türkiye'nin doğusundan batısına kadar bir bütün içindeyiz. Bir nebze buna da dikkati çekmek için her ilin toprağını Antalya'ya gönderdik` dedi.

Çalışmayla orman yangınlarına dikkati çekmekle beraber 81 ilin toprağıyla bir orman dikilecek Türkiye fidanının da turizme kazandırılması, öğrencilerin çektiği videolarla da şehirlerin tarihi ve turistik alanlarının tanıtımının yapılması hedefleniyor.

Pehlivan, ‘Ormanların, doğanın ve toprağın, ülkelerin milli hazinesi olduğu bilincini öğrenciler ile vatandaşlara aşılamak için etkinliği yaptık' dedi.

Videolar kamu spotu olacak

Öğrencilerin illerindeki giydikleri yöresel kıyafetlerle toprak toplayıp video çektiklerini ve bu videoları kamu spotu yapacaklarını dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:

"İnşallah 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilden toplanan toprakla fidan dikip bu fidanı Türkiye turizmine kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda konuyla ilgili etkinliğimizi Cumhurbaşkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirdik. Türkiye Fidanı ile orman yangınlarına dikkati çekebilmek, kaybedilen toprak ve ormanlarımızı geri kazanabilmek, orman ve ağacın ülkelerin milli hazinesi olduğu bilincini öğrencilerimiz ve tüm yurttaşlarımıza kazandırmak istiyoruz."