Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bahçede gömülü bulunan tanksavar mermisi imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir evin bahçesinde gömülü olarak bulunan tanksavar mermisi imha edildi.
Evinin bahçesini kazarken, toprağa gömülü bir cisme rastlayan Kenan Tuzcuoğlu, Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına durumu bildirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha ekibi, olay yerine sevk edildi. Cismin, tanksavar mühimmatı olduğu belirlendi.
Mühimmat, gerekli önlemler alınarak imha edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Balıkesir
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