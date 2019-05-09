Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Konya semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Gösteriye, 4’lü kol uçuşunda, 100 metre irtifada ve diğer uçakla aralarında 1 metreden az mesafe varken, uçağını ters çevirerek gösteri hareketini tersten yaparak tarihe geçen Türk Yıldızları Ekip Lideri Mehmet Kemal Koyunluoğlu damga vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı da gösteriye ait kokpit görüntülerini “İrtifa 100 metre, kanat aralığı 1 metre… Türk Yıldızları’nın Konya semalarındaki nefes kesen gösteri uçuşu” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: TRT Haber