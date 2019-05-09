Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta sonundan itibaren mevsim normallerine dönecek.

Ancak hafta sonuna kadar yurt genelinde aralıklarla yağışlar devam edecek.

Hava Tahminleri Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna kadar yurdun özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülmesini beklediklerini söyledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklık 20 dereceyi aşacak

Macit, 3 büyük ilin de yeni haftaya kadar yağışlı olacağını belirterek şunları söyledi:

"İstanbul'da cuma ve cumartesi günü sağanak gök gürültülü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 22-23 derece ama önümüzdeki hafta başından itibaren 25 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Ankara'da ise özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günü sağanak yağışlı. İzmir'de de parçalı bulutlu hava bekliyoruz. Hava sıcaklığı İzmir'de de pazartesi günü 27 dereceye kadar ulaşacak."

Yeni haftada hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kaynak: TRT Haber