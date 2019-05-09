İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir işyerine sahte para verildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis yaptığı araştırmada sahte parayı F.K. ve Y. A.'nın verdiğini belirledi. Şüphelilerin Kahta ilçesinde 5, kent merkezinde 3 iş yerine daha sahte para verdiğini saptayan ekipler düzenlenen operasyonla F.K. ve Y.A.' yı yakaladı.

Sahte paralara el kondu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200'lük banknotlar halinde 8 bin 600 TL sahte para ele geçirildi.

Sahte paralara el koyan ekipler, F.K. ve Y.A.'yı emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA