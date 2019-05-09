Pütürge ilçesi Uzunkoru Mahallesi'nde 15 yaşındaki Sunay Karabudak, inek sağdığı sırada hayvanın tepmesiyle başından yaralandı.
Ailesinin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince, Pütürge Devlet Hastanesine kaldırılan Karabudak'a burada ilk müdahale yapıldı. Ancak Karabudak'ın sağlık durumu ağırlaştı.
Bunun üzerine Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığından talep üzerine havalanan askeri helikopter, Sunay Karabudak'ı Pütürge Devlet Hastanesinden alarak Turgut Özal Tıp Merkezine getirdi.
Karabudak, burada tedavi altına alındı.
Kaynak: AA