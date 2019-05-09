Ayvalık sahilinden 5 gün önce yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 16 kaçak ve organizatör kaptanın bulunduğu tekne battı.

9 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciayla ilgili gözaltına alınan T.A., S.G., E.A., T.Y. ve Y.M.’nin Emniyetteki sorguları tamamlandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Ayvalık açıklarında 3 Mayıs Cuma günü meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ve organizatör olan kaptanın bulunduğu teknenin batması sonucu 6’sı çocuk toplam 9 kişi yaşamını kaybetmişti. Sahil Güvenlik ekipleri, 5 kaçak göçmeni ise sağ olarak kurtarmıştı.

Halen kayıp olan Afganistan uyruklu 2 çocuk ile tekneyi kullanan organizatörün bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: DHA