Türk Yıldızları 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' için uçtu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço konser alanını doldurdu.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti.

Gösteri sonunda Türk Yıldızları yer ekibi vatandaşlara bol bol imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar ise gösteriden son derece memnun kaldıklarını belirterek gurur duyduklarını ifade etti.

Türk Yıldızlarının gösterisini, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Tamer Sert, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA, İHA