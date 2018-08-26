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Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey kabri başında anıldı

Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu Saru Batu Savcı Bey, şehadetinin 731. yılında, Kütahya Domaniç'e bağlı Karaköy'deki kabri başında anıldı.

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Ertuğrul Gazinin oğlu Saru Batu Savcı Bey kabri başında anıldı

Ertuğrul Gazi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, anma töreninde yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu, Osman Gazi'nin ağabeyi şehit Saru Batu Savcı Bey'i anma törenlerinin asırlardır devam ettiğini söyledi.

Sarıca, 1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi'nin heyecanını yeniden yaşadıklarını belirterek, "Savcı Bey burada şehit olmuştur. Tarih kitaplarında 'İkizce Savaşı' olarak geçmektedir. Bu savaş Osmanlı'nın ilk savaşı ve zaferidir. Bu yönden çok önemlidir. Osmanlı'nın diriliş ve var oluş sebebidir. Eğer bu savaş kazanılmasaydı, tarihte 'Osmanlı' diye bir kavram olmayacaktı." dedi.

Anma töreninin ardından İkizce Alçay mesire alanına kurulan oba çadırında katılımcılara etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.

Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: ertuğrul gazi, saru batu savcı bey, Kütahya
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