Cumhurbaşkanlığı'ndan Zafer Haftası paylaşımı

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden bir video yayımlandı.

Malazgirt'te Türklerin Anadolu'ya girişini temsil eden kutlu adımın atılma hikayesini anlatan video, "Zafer Haftası vesilesiyle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." notuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan videoyu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından aynı videoyu şu sözlerle paylaştı:

"Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: TRT Haber